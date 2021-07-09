«Полетят на Марс». «Северный поток-2» выбивает стулья из-под украинской власти

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил сомнения в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», несмотря на то, что строительные работы проекта близки к завершению. Такие заявления говорят о том, что в Киеве все еще рассчитывают на помощь США в этом вопросе, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

«Дело в том, что это характерно для украинских политиков - недооценивать перспективы того или иного проекта. Так было с Крымским мостом, когда украинские политики все как один говорили о том, что он не будет построен, что это невозможно, что это блеф и так далее. Потом, когда его построили, они начали протестовать и говорить о том, что необходимо его демонтировать. Точно такая же ситуация сейчас с «Северным потоком – 2». Сколько уже этому проекту лет, постоянно звучало как мантра, что он не будет достроен. Сейчас, когда он уже практически достроен, остался только вопрос сертификации, начинают говорить о том, что этот проект не будет сертифицирован, что экологи заблокируют. То есть, с одной стороны, это недооценка. С другой стороны, это шапкозакидательство. А также это надежда на то, что всесильный Госдеп сможет нажать на своих контрагентов в Европе и решить все вопросы Украины вместо украинцев», - объяснил он.