«Полетят на Марс». «Северный поток-2» выбивает стулья из-под украинской власти
Украинские политологи рассказали НСН, как завершение строительства газопровода отразится на карьере украинских политиков.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил сомнения в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», несмотря на то, что строительные работы проекта близки к завершению. Такие заявления говорят о том, что в Киеве все еще рассчитывают на помощь США в этом вопросе, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
«Дело в том, что это характерно для украинских политиков - недооценивать перспективы того или иного проекта. Так было с Крымским мостом, когда украинские политики все как один говорили о том, что он не будет построен, что это невозможно, что это блеф и так далее. Потом, когда его построили, они начали протестовать и говорить о том, что необходимо его демонтировать. Точно такая же ситуация сейчас с «Северным потоком – 2». Сколько уже этому проекту лет, постоянно звучало как мантра, что он не будет достроен. Сейчас, когда он уже практически достроен, остался только вопрос сертификации, начинают говорить о том, что этот проект не будет сертифицирован, что экологи заблокируют. То есть, с одной стороны, это недооценка. С другой стороны, это шапкозакидательство. А также это надежда на то, что всесильный Госдеп сможет нажать на своих контрагентов в Европе и решить все вопросы Украины вместо украинцев», - объяснил он.
При этом, по словам Бондаренко , рейтинги политиков серьезно пострадают после завершения строительства, так как комплексное негативное воздействие российского газопровода на положение Украины трудно переоценить.
«Это будет имиджевый удар по Украине и экономический удар, поскольку Украина будет посажена на достаточно серьезный крючок. До последнего времени Украина могла использовать фактор необходимости прокачки газа через ее территорию, так как не было других мощностей, которые позволяли бы поставлять этот газ в Европу. Транзитное положение Украины было достаточно серьезным козырем в играх как с Брюсселем, так и с Москвой. Если будет запущен «Северный поток -2», то в данной ситуации Украина перестает монопольно транзитировать газ в Европу, появляются другие обходные пути. Будут ли прокачивать газ через территорию Украины это вопрос политической лояльности и цены за транспортировку. Понятное дело, что оба этих момента очень серьезно бьют по геополитическим позициям Украины и по рейтингам политиков», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
В свою очередь, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что карьере украинских политиков не помешает ни сам газопровод, ни их заявления на эту тему, особенно это касается нынешнего премьер-министра.
«Заявления премьер-министра никак не отразятся на его карьере. На сегодняшний момент понятно, что украинские политики будут постоянно заявлять, что «Северного потока» не будет. Это популярная тема, она будет повторяться, но, честно говоря, украинцев мало интересует «Северный поток», украинцев интересует, какие будут тарифы на газ. А это связано. Если действительно будет «Северный поток» и Украина полностью разорвет газовые отношения с Россией, то тарифы на газ вырастут. Это отрицательно повлияет на рейтинг власти, в том числе на Шмыгаля. Но его, конечно, не могут уволить. Он может сейчас сделать прогноз, что украинцы полетят на Марс и все равно останется в премьерах. Шмыгаль удобен и выгоден для Зеленского. Его могут уволить только в одном случае, если он будет неудобен лично для Зеленского, а что он говорит, заявляет, действует, это никак не влияет на ситуацию», - заметил Охрименко.
Ранее экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, сколько Украина может потерять с запуском «Северного потока - 2».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+25 766 / сут.
Умерли
142 тыс.+726 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+21 832 / сут.
- Песков: Переговоры с талибами необходимы
- СМИ: Судебный пристав покончил с собой в Хорошевском суде Москвы
- Песков назвал вакцинирование всех труднодостижимым результатом
- Мишустин пообещал обеспечить доступность интернета по всей России к 2030 году
- Невакцинированных в Подмосковье пустят в МФЦ только по записи
- В Якутии открыто крупное газоконденсатное месторождение
- В России выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 со 2 января
- В Краснодарском крае будут принимать туристов, готовых привиться от COVID-19 на месте
- ФСБ предотвратила теракт в Уфе
- 43 человека погибли при пожаре на заводе в Бангладеш
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru