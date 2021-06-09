Минус 3 млрд для Украины. США пообещали помешать запуску «Северного потока-2»
США готовы признать возможность завершения проекта, но не готовы позволить его запустит. Украина подсчитывает потенциальные убытки.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в сенате, пообещал, что Вашингтон и впредь будет стараться не допустить запуск газопровода «Северный поток-2», а также добивается от Германии «автоматических» мер против последствий его работы. Как предупредил Блинкен, главным итогом завершения проекта стали бы «отравленные отношения с Германией», чего Вашингтон, подразумевалось в словах главного американского дипломата, конечно же не хочет.
При этом глава Госдепа оговорился, что завершение строительства трубопровода не означает его запуска. «Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», — цитирует Блинкена РИА Новости.
Кроме того, дипломат заявил, что США планируют «возместить» Украине транзитные платежи, которые страна может потерять. Почему Россия должна кормить государство, называющее ее агрессором, в Америке, да и на Украине ответа не дают.
На полях Петербургского международного экономического форума глава комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст с пониманием отнесся к высказыванию президента России Владимира Путина о том, что Москва не обязана «всех кормить».
«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», - сказал Эрнст в этой связи.
Повлиять на российский газопровод «Северный поток – 2» Украина сможет, если предложит Западу альтернативу транзита газа. С таким заявлением выступила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. По ее словам, можно использовать совместный консорциум с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы.
Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, сколько Украина может потерять с запуском «Северного потока - 2».
«Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Всё равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймёшь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», - отметил собеседник НСН.
Цифры подтвердил и президент Украины, заявив, что ежегодно из-за газопровода «Северный поток-2» страна будет терять по три миллиарда. И при таком сценарии Украине будет не на что содержать армию.
По-видимому, главным сейчас остается вопрос уже не о завершении строительства, а о получении разрешения на ввод в эксплуатацию.
«Интрига заключается в том, достаточно ли будет у "Газпрома" бумаг, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Из-за санкций либо из-за угрозы санкций многие компании заявили, что они не будут сертифицировать газопровод. Однако я думаю, что если бы у компании не было уверенности в сертификации проекта, то и строить бы не стали. Так что я думаю, что этот вопрос решится»», - заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Напомним, газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря изначально должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешали санкций со стороны США, из-за которых проект начали покидать европейские компании.
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