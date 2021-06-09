Минус 3 млрд для Украины. США пообещали помешать запуску «Северного потока-2»

«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», - сказал Эрнст в этой связи.

Повлиять на российский газопровод «Северный поток – 2» Украина сможет, если предложит Западу альтернативу транзита газа. С таким заявлением выступила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль. По ее словам, можно использовать совместный консорциум с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы.

Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, сколько Украина может потерять с запуском «Северного потока - 2».

«Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Всё равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймёшь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», - отметил собеседник НСН.

Цифры подтвердил и президент Украины, заявив, что ежегодно из-за газопровода «Северный поток-2» страна будет терять по три миллиарда. И при таком сценарии Украине будет не на что содержать армию.

По-видимому, главным сейчас остается вопрос уже не о завершении строительства, а о получении разрешения на ввод в эксплуатацию.

«Интрига заключается в том, достаточно ли будет у "Газпрома" бумаг, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Из-за санкций либо из-за угрозы санкций многие компании заявили, что они не будут сертифицировать газопровод. Однако я думаю, что если бы у компании не было уверенности в сертификации проекта, то и строить бы не стали. Так что я думаю, что этот вопрос решится»», - заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Напомним, газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря изначально должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешали санкций со стороны США, из-за которых проект начали покидать европейские компании.

