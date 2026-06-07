Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 58 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении 18 украинских БПЛА сбиты над городом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».