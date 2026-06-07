Экзитпол: Оппозиция в Армении набирает 52,9%, опережая партию Пашиняна

Оппозиция в Армении опережает правящую партию премьера Никола Пашиняна на парламентских выборах. Об этом свидетельствует экзитпол, опубликованный в Telegram-канале портала NEWS.am.

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Согласно экзитполу, блок «Сильная Армения» (29%), блок «Армения» (13,2%), «Процветающая Армения» (6,1%) и «Крылья единства» (4,6%) совместно набрали 52,9% голосов.

У партии Пашиняна «Гражданский договор» 32,7%.

Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени. Члены комиссий приступили к подсчету голосов. Первые данные начнут публиковать около 00:00 (23:00 мск).

Как сообщил ЦИК республики, явка на выборах составила 58,97%, в голосовании приняли участие 1 476 697 избирателей.

Для прохождения в парламент партии должны преодолеть 4%, блоки - 8-10% голосов. В выборах участвуют 18 политических сил.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о неготовности Армении к вступлению в ЕС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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