Полковник Макгрегор: Байдена может остановить конфликт на Украине одним звонком в Киев

Макгрегор заявил, что не считает президента Украины Владимира Зеленского самостоятельной фигурой. США вложили столько денег в Украину, она стала больше похоже на американский штат, а не на независимое государство.

«Американцы могут остановить эскалацию в любой момент, когда захотят. Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, то это одним телефонным звонком будет сделано. Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться», — сделал вывод Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Также Макгрегор заявил, что Белый дом, по его мнению, пока не намерен останавливать конфликт на Украине.

Ранее американский военный подчеркнул, что США, поддержав в конфликте Украину, сильно просчитались, считая российскую армию не способной победить Вооруженные силы Украины (ВСУ), оснащенные оружием НАТО. Об этом он заявил в эфире на YouTube-канале Judging Freedom.

