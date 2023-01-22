Полковник Макгрегор: Байдена может остановить конфликт на Украине одним звонком в Киев
Президент США Джо Байден может прекратить конфликт на Украине одним звонком, потому что именно Белый дом спонсирует столкновение. Так считает экс-советник главы Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
Макгрегор заявил, что не считает президента Украины Владимира Зеленского самостоятельной фигурой. США вложили столько денег в Украину, она стала больше похоже на американский штат, а не на независимое государство.
«Американцы могут остановить эскалацию в любой момент, когда захотят. Если Байден и те, кто им манипулирует, решат остановить конфликт, то это одним телефонным звонком будет сделано. Зеленскому ничего не останется, кроме как подчиниться», — сделал вывод Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Также Макгрегор заявил, что Белый дом, по его мнению, пока не намерен останавливать конфликт на Украине.
Ранее американский военный подчеркнул, что США, поддержав в конфликте Украину, сильно просчитались, считая российскую армию не способной победить Вооруженные силы Украины (ВСУ), оснащенные оружием НАТО. Об этом он заявил в эфире на YouTube-канале Judging Freedom.
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