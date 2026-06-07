Пилот «Мерседеса» Антонелли выиграл пятую подряд гонку «F-1»

Впервые в карьере Антонелли выиграл гонку в Монако и одержал пятую победу подряд. Вторым пришел британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, третьим - француз Исак Хаджар из «Ред Булл». Макс Ферстаппен сошел на первом круге, а также не финишировали Валттери Боттас (Кадиллак), Оливер Берман (Хаас) и Лэнс Стролл (Астон Мартин). На 66-м круге Шарль Леклер врезался в стену, а на 68-м круге появились красные флаги из-за повреждения барьеров. Рестарт провели после паузы около 40 минут.

Антонелли стал самым молодым (19 лет, 9 месяцев и 13 дней) победителем Гран-при Монако в истории, а также самым юным пилотом, выигравшим пять Гран-пра подряд.

Седьмой этап чемпионата пройдёт в испанской Барселоне с 12 по 14 июня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

