Пилот «Мерседеса» Антонелли выиграл пятую подряд гонку «F-1»
Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем Гран-пра Монако - шестого этапа чемпионата «Формулы-1», который прошел на городской трассе в Монте-Карло.
Впервые в карьере Антонелли выиграл гонку в Монако и одержал пятую победу подряд. Вторым пришел британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, третьим - француз Исак Хаджар из «Ред Булл». Макс Ферстаппен сошел на первом круге, а также не финишировали Валттери Боттас (Кадиллак), Оливер Берман (Хаас) и Лэнс Стролл (Астон Мартин). На 66-м круге Шарль Леклер врезался в стену, а на 68-м круге появились красные флаги из-за повреждения барьеров. Рестарт провели после паузы около 40 минут.
Антонелли стал самым молодым (19 лет, 9 месяцев и 13 дней) победителем Гран-при Монако в истории, а также самым юным пилотом, выигравшим пять Гран-пра подряд.
Седьмой этап чемпионата пройдёт в испанской Барселоне с 12 по 14 июня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пилот «Мерседеса» Антонелли выиграл пятую подряд гонку «F-1»
- СМИ: Зеленский передал послание Путину через Абрамовича
- Пушной поделился впечатлениями от фестиваля «Музыка жизни»
- Губернатор: 12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославской области
- Четыре человека за 4 дня стали жертвами тигров в Индии
- СМИ: Великобритания осталась без действующих атомных подлодок
- Трамп: США и Иран очень близки к заключению соглашения
- Пилот McLaren и действующий чемпион «F-1» Ландо Норрис сошел с гонки в Монако
- Иранский политик: Проход через Ормузский пролив стоит до $2 млн за судно
- Игорь Паньков рассказал, как НАШЕ Радио помогает фонду «Дорога жизни»