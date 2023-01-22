Медведев призвал готовиться к затяжному военному конфликту

По мнению политика, не остается сомнений, что враги предпримут попытки неопределенно долго изматывать Россию или даже уничтожить. Это, по словам Медведева показала встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву. Политик предупредил, что «будет сложно» и сделал несколько выводов из ситуации.



«В случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов. Такое всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн. И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придёт в равновесное состояние», - написал Медведев.

Он также намекнул на возможность перерастания существующего конфликта в ядерный, написав «если конечно, не будет слишком поздно».



Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале подчеркнул: поражение ядерной державы, коей является Россия, в обычной войне может стать толчком к началу ядерного конфликта, поскольку ядерные страны никогда не проигрывали судьбоносных для них крупных столкновений.

