«По масштабу здесь все очень похоже на “НАШЕствие”, хотя фестиваль проходит в центре Москвы. Очень классно, что здесь проходит такой фестиваль, если он будет повторяться, я буду с удовольствием приходить сюда, и как посетитель, и как участник, если позовут еще раз. Вообще разница между выступлением на фестивалях и на закрытых площадках в том, что, концерты, как правило, твои, поэтому ты себя чувствуешь более раскрепощенно в том плане, что можешь что-то менять местами, что-то делать подлиннее, покороче. На фестивале все-таки важен хронометраж. Нам сказали, что после 20 минут нас брандспойтами вымоют со сцены, поэтому подводить никого не хотелось», — сказал Пушной.

Собеседник НСН также рассказал о том, какие его песни особенно полюбились поклонникам.

«Детям до 15 лет нравится “От винта!”. Не могу сказать, что есть какая-то закономерность. Порой твоя песня известнее, чем кавер. Что касается современного слушателя, очень сложно быть вне контекста, музыка сама по себе перестала быть значимым событием в жизни. Когда человек говорит, что он сегодня что-то записал и выпустил, это вообще ничего не значит. Людям нужен контекст, а музыка является просто маленькой краской к жизни. Думаю, что на меня люди чаще всего приходят посмотреть как на экс-ведущего “Галилео”. Вообще сейчас потреблять новую музыку очень сложно. Я не слушаю что-то целенаправленно, если это не касается тех групп, от которых я фанатею, но они редко что-то выпускают, а некоторые просто перестали существовать», — добавил музыкант.

В заключение Пушной дал совет молодым музыкантам, желающим попасть в ротацию на радио.

«Молодым музыкантам надо пожелать подождать лет сорок, и все будет хорошо. Я хотел, чтобы мои песни были в ротации, когда мне было 12 лет, сейчас мне уже 51 год, и их только недавно начали крутить на радио. Просто ждите, все придет», — отметил он.

Кроме Пушного, участниками благотворительного фестиваля стали Вадим Самойлов и «Агата Кристи», Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», Сергей Галанин, Костя Кулясов и группа «АнимациЯ», «Капитан Макс», SADLESS, «Дела Поважнее», CASUAL.

Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что самыми яркими впечатлениями из детства для него стали «космический аппарат» в деревне у бабушки и первая гитара, которую он сам выпилил из доски.

