Пушной поделился впечатлениями от фестиваля «Музыка жизни»
Сегодня музыка перестала быть значимым событием в жизни, людям важен некий творческий контекст, сказал НСН Александр Пушной.
Фестиваль «Музыка жизни», который состоялся возле Останкинской телебашни 7 июня, по своей атмосфере похож на рок-фестиваль НАШЕго Радио «НАШЕствие», хотя проходит почти в центре Москвы. Об этом спецкору НСН заявил музыкант и телеведущий Александр Пушной.
Благотворительный фестиваль «Музыка жизни», приуроченный к Международному Дню защиты детей, прошел на площадке у Останкинской телебашни 7 июня. Мероприятие состоялось при поддержке НАШЕго Радио, Останкинской телебашни, а также фонда «Дорога жизни», подопечным которого будут переданы все собранные средства. Пушной сравнил мероприятие с рок-фестивалем «НАШЕствие».
«По масштабу здесь все очень похоже на “НАШЕствие”, хотя фестиваль проходит в центре Москвы. Очень классно, что здесь проходит такой фестиваль, если он будет повторяться, я буду с удовольствием приходить сюда, и как посетитель, и как участник, если позовут еще раз. Вообще разница между выступлением на фестивалях и на закрытых площадках в том, что, концерты, как правило, твои, поэтому ты себя чувствуешь более раскрепощенно в том плане, что можешь что-то менять местами, что-то делать подлиннее, покороче. На фестивале все-таки важен хронометраж. Нам сказали, что после 20 минут нас брандспойтами вымоют со сцены, поэтому подводить никого не хотелось», — сказал Пушной.
Собеседник НСН также рассказал о том, какие его песни особенно полюбились поклонникам.
«Детям до 15 лет нравится “От винта!”. Не могу сказать, что есть какая-то закономерность. Порой твоя песня известнее, чем кавер. Что касается современного слушателя, очень сложно быть вне контекста, музыка сама по себе перестала быть значимым событием в жизни. Когда человек говорит, что он сегодня что-то записал и выпустил, это вообще ничего не значит. Людям нужен контекст, а музыка является просто маленькой краской к жизни. Думаю, что на меня люди чаще всего приходят посмотреть как на экс-ведущего “Галилео”. Вообще сейчас потреблять новую музыку очень сложно. Я не слушаю что-то целенаправленно, если это не касается тех групп, от которых я фанатею, но они редко что-то выпускают, а некоторые просто перестали существовать», — добавил музыкант.
В заключение Пушной дал совет молодым музыкантам, желающим попасть в ротацию на радио.
«Молодым музыкантам надо пожелать подождать лет сорок, и все будет хорошо. Я хотел, чтобы мои песни были в ротации, когда мне было 12 лет, сейчас мне уже 51 год, и их только недавно начали крутить на радио. Просто ждите, все придет», — отметил он.
Кроме Пушного, участниками благотворительного фестиваля стали Вадим Самойлов и «Агата Кристи», Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», Сергей Галанин, Костя Кулясов и группа «АнимациЯ», «Капитан Макс», SADLESS, «Дела Поважнее», CASUAL.
Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что самыми яркими впечатлениями из детства для него стали «космический аппарат» в деревне у бабушки и первая гитара, которую он сам выпилил из доски.
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