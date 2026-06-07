Губернатор: 12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославской области

По данным губернатора, сегодня во второй половине дня в деревне Сверчково Угличского округа опрокинулся автобус Yutong. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате опрокидывания травмы получили12 пассажиров, среди которых двое детей. Всех пострадавших госпитализировали в Угличскую центральную районную больницу. Глава региона заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее четыре человека погибли, один ранен в ДТП на Ставрополье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

