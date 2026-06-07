Губернатор: 12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославской области
12 человек пострадали в результате опрокидывания экскурсионного автобуса в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем «Максе».
По данным губернатора, сегодня во второй половине дня в деревне Сверчково Угличского округа опрокинулся автобус Yutong. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате опрокидывания травмы получили12 пассажиров, среди которых двое детей. Всех пострадавших госпитализировали в Угличскую центральную районную больницу. Глава региона заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее четыре человека погибли, один ранен в ДТП на Ставрополье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Зеленский передал послание Путину через Абрамовича
- Пушной поделился впечатлениями от фестиваля «Музыка жизни»
- Губернатор: 12 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославской области
- Четыре человека за 4 дня стали жертвами тигров в Индии
- СМИ: Великобритания осталась без действующих атомных подлодок
- Трамп: США и Иран очень близки к заключению соглашения
- Пилот McLaren и действующий чемпион «F-1» Ландо Норрис сошел с гонки в Монако
- Иранский политик: Проход через Ормузский пролив стоит до $2 млн за судно
- Игорь Паньков рассказал, как НАШЕ Радио помогает фонду «Дорога жизни»
- Развожаев: 18 украинских БПЛА сбили над Севастополем