СМИ: Зеленский передал послание Путину через Абрамовича
Президент Украины Владимир Зеленский передал свое послание президенту России Владимиру Путину через российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
По данным FT, в конце мая Зеленский обратился к Абрамовичу с просьбой передать Путину послание о готовности к личной встрече. В документе речь шла о возможности провести двусторонний саммит - первую личную встречу лидеров России и Украины за последние четыре годы. Однако эти планы не увенчались успехом.
Отмечается, что содержание переданного письма близко к открытому письму Зеленского Путину, которое появилось 4 июня на официальном сайте украинского лидера.
Позже, во время пленарного заседания ПМЭФ, Владимир Путин прокомментировал открытое письмо Зеленского, заявив, что считает неправильным решение Украины перейти к публичной дискуссии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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