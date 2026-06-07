СМИ: Зеленский передал послание Путину через Абрамовича

Президент Украины Владимир Зеленский передал свое послание президенту России Владимиру Путину через российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

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По данным FT, в конце мая Зеленский обратился к Абрамовичу с просьбой передать Путину послание о готовности к личной встрече. В документе речь шла о возможности провести двусторонний саммит - первую личную встречу лидеров России и Украины за последние четыре годы. Однако эти планы не увенчались успехом.

Отмечается, что содержание переданного письма близко к открытому письму Зеленского Путину, которое появилось 4 июня на официальном сайте украинского лидера.

Позже, во время пленарного заседания ПМЭФ, Владимир Путин прокомментировал открытое письмо Зеленского, заявив, что считает неправильным решение Украины перейти к публичной дискуссии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Bruno Press/Abaca/Sipa USA/ТАСС
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