СМИ: Зеленский передал послание Путину через Абрамовича

По данным FT, в конце мая Зеленский обратился к Абрамовичу с просьбой передать Путину послание о готовности к личной встрече. В документе речь шла о возможности провести двусторонний саммит - первую личную встречу лидеров России и Украины за последние четыре годы. Однако эти планы не увенчались успехом.

Отмечается, что содержание переданного письма близко к открытому письму Зеленского Путину, которое появилось 4 июня на официальном сайте украинского лидера.

Позже, во время пленарного заседания ПМЭФ, Владимир Путин прокомментировал открытое письмо Зеленского, заявив, что считает неправильным решение Украины перейти к публичной дискуссии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».