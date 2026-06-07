В Казахстане объяснили причину многокилометровой пробки из фур на границе с РФ
Очередь грузовых автомобилей на границе Казахстана и России в автомобильном пункте пропуска «Жайсан» в Актюбинской области связана со снижением темпов приема машин сопредельной стороной. Об этом сообщает пресс-служба комитета госдоходов Министерства финансов Казахстана.
По данным ведомства, очередь обычно формируется после выходных дней, когда накапливается поток транспортных средств. Кроме того, в настоящее время наблюдается снижение темпов приёма грузовых автомобилей с российской стороны. Существенное влияние оказывает и инфраструктурный дисбаланс - на казахстанском пункте «Жайсан» работают 4 полосы, а на российском «Сагарчин» - только 2.
В связи с увеличением транспортного потока пропускная способность существующей инфраструктуры не всегда позволяет обеспечить равномерное прохождение машин, что приводит к образованию очередей.
Ранее в соцсетях появились сообщения о скоплении грузовиков на пункте пропуска между Актобе и Оренбургом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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