В Казахстане объяснили причину многокилометровой пробки из фур на границе с РФ

По данным ведомства, очередь обычно формируется после выходных дней, когда накапливается поток транспортных средств. Кроме того, в настоящее время наблюдается снижение темпов приёма грузовых автомобилей с российской стороны. Существенное влияние оказывает и инфраструктурный дисбаланс - на казахстанском пункте «Жайсан» работают 4 полосы, а на российском «Сагарчин» - только 2.

В связи с увеличением транспортного потока пропускная способность существующей инфраструктуры не всегда позволяет обеспечить равномерное прохождение машин, что приводит к образованию очередей.

Ранее в соцсетях появились сообщения о скоплении грузовиков на пункте пропуска между Актобе и Оренбургом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».