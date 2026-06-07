Трамп поссорился с ведущей NBC и прервал интервью
Президент США Дональд Трамп поссорился с ведущей телеканала NBC News Кристен Уэлкер и резко прервал интервью.
В ходе беседы глава Белого дома и журналистка затронули тему президентских выборов в США в 2020 году. Трамп заявил, что они были сфальсифицированы. Журналистка, в свою очередь, попросила его привести доказательства.
«Вы знаете, что выборы сфальсифицированы. Ваша телекомпания тоже это знает… Ваши выборе нечестные, и вы нечестные, и Meet the Press нечестная, как и ABC, CBS и CNN», - сказал Трамп.
После этого президент попросил закончить интервью и покинул студию.
Ранее Трамп призвал немедленно арестовать бывшего президента США Барака Обаму из-за сфабрикованных обвинений в сотрудничестве с Москвой во время президентских выборов в 2016 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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