Четыре человека за 4 дня стали жертвами тигров в Индии
В Индии за четыре дня тигры съели четырех человек. Об этом сообщает газета The Telegraph India.
По данным местных жителей и правозащитных групп, начиная с 31 мая по меньшей мере четверо рыбаков и сборщиков крабов погибли в столкновениях с тиграми в Сундарбане — крупнейшем в мире мангровом лесу и территории тигриного заповедника в штате Западная Бенгалия. Тела двух жертв до сих пор не найдены.
Исследовательница Сома Сархель полагает, что такая серия нападений указывает на присутствие тигра-людоеда. Согласно данным APDR - организации, работающей с семьями погибших или пострадавших от тигров, в Сундарбане в этом году уже зарегистрировано не менее 10 случаев столкновений человека с тигром, в результате которых погибли восемь человек и двое получили ранения.
В прошлом году лев напал на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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