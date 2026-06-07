Четыре человека за 4 дня стали жертвами тигров в Индии

По данным местных жителей и правозащитных групп, начиная с 31 мая по меньшей мере четверо рыбаков и сборщиков крабов погибли в столкновениях с тиграми в Сундарбане — крупнейшем в мире мангровом лесу и территории тигриного заповедника в штате Западная Бенгалия. Тела двух жертв до сих пор не найдены.

Исследовательница Сома Сархель полагает, что такая серия нападений указывает на присутствие тигра-людоеда. Согласно данным APDR - организации, работающей с семьями погибших или пострадавших от тигров, в Сундарбане в этом году уже зарегистрировано не менее 10 случаев столкновений человека с тигром, в результате которых погибли восемь человек и двое получили ранения.

В прошлом году лев напал на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».