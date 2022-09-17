«Украина получила боеприпасы крупнокалиберной артиллерии от Испании», — отметил Геращенко.

По его словам, новый рейс с военной помощью из Мадрида стал пятым по счету за последние дни.

Ранее бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон в эфире телеканала Fox Business заявил, что США и Великобритания выступают против соглашения между Украиной и Россией в расчете на затягивание конфликта и ослабление России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

