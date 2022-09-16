В ЕС предлагают создать центр по обучению украинских военных

Главы внешнеполитических ведомств трех стран также отметили, что приветствуют соглашение о предоставлении дополнительного пакета помощи Киеву в размере €5 млрд, а также продолжат прилагать свои усилия для поддержки Украины.

Ранее стало известно, что Канада будет обучать украинских военных в Британии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

