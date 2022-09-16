В ЕС предлагают создать центр по обучению украинских военных

Главы МИД ФРГ, Франции и Польши предложили создать на территории ЕС специальную европейскую миссию по обучению украинских военных, сообщает Коммерсант. Министры выпустили специальное заявление по данной инициативе.

«Поддержка украинских вооруженных сил в долгосрочной перспективе предполагает создание специальной европейской миссии по обучению и оказанию помощи украинским вооруженным силам в ЕС, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт их военной техники», — говорится в документе, размещенном на официальном сайте МИД Германии.

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Главы внешнеполитических ведомств трех стран также отметили, что приветствуют соглашение о предоставлении дополнительного пакета помощи Киеву в размере €5 млрд, а также продолжат прилагать свои усилия для поддержки Украины.

Ранее стало известно, что Канада будет обучать украинских военных в Британии, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
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