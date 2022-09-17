Экс-сотрудник Госдепа Уитон: США мешают Украине пойти на соглашение с Россией
США и Великобритания выступают против соглашения между Украиной и Россией в расчете на затягивание конфликта и ослабление России. Об этом заявил бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон в эфире телеканала Fox Business.
По его мнению, кризис на Украине не завершится в ближайшее время, хотя Киев мог бы начать переговоры с Росией, чтобы остановить кровопролитие.
«Но я не уверен, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон хотят этого. Они рассчитывают, что продолжение конфликта — отличная возможность попытаться обескровить Россию», — заявил Уитон.
По мнению Уитона, Украина может отказаться от своих территорий из-за разницы менталитета у русских в этническом плане, чье восприятие отличается от мировоззрения жителей областей в центре и на западе Украины, пишет Газета.ru.
Ранее американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский в интервью мексиканской газете El Universal заявил, что ослабление России с помощью поддержки Украины и коалиции западных стран – главная цель США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,4 млн+58 305 / сут.
Умерли
386 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+49 962 / сут.
- Экс-сотрудник Госдепа Уитон: США мешают Украине пойти на соглашение с Россией
- Пасечник предупредил, что проводить расследование провокации в Изюме Киев не будет
- Памятник Елизавете II может появиться на Трафальгарской площади
- Президент Казахстана своим указом переименовал столицу в Астану
- Российские войска вывели из строя Славянскую ТЭС
- США выделили Украине $1,5 млрд грантовой поддержки
- В белгородском Минздраве заявили о гибели человека в белгородском селе Красный Хутор
- В Европе испугались из-за строительства газопровода из РФ в КНР
- Легкость и профессионализм. Актеры делятся воспоминаниями о режиссере Игоре Масленникове
- Шольц выступил в поддержку Украины и рассказал о тоне переговоров с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru