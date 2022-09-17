Экс-сотрудник Госдепа Уитон: США мешают Украине пойти на соглашение с Россией

США и Великобритания выступают против соглашения между Украиной и Россией в расчете на затягивание конфликта и ослабление России. Об этом заявил бывший сотрудник Госдепартамента Кристиан Уитон в эфире телеканала Fox Business.

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По его мнению, кризис на Украине не завершится в ближайшее время, хотя Киев мог бы начать переговоры с Росией, чтобы остановить кровопролитие.

«Но я не уверен, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон хотят этого. Они рассчитывают, что продолжение конфликта — отличная возможность попытаться обескровить Россию», — заявил Уитон.

По мнению Уитона, Украина может отказаться от своих территорий из-за разницы менталитета у русских в этническом плане, чье восприятие отличается от мировоззрения жителей областей в центре и на западе Украины, пишет Газета.ru.

Ранее американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский в интервью мексиканской газете El Universal заявил, что ослабление России с помощью поддержки Украины и коалиции западных стран – главная цель США.

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ФОТО: РИА Новости
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