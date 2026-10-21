Бизнес накрыла волна хакерских атак, передают «Известия» со ссылкой на специалистов в области кибербезопасности. Российские компании столкнулись с рекордным всплеском фишинга: за третий квартал года их число выросло в 2,5 раза год к году. Злоумышленники подбирают пароли из баз утечек, рассылают вредоносные файлы и выдают себя за руководителей, чтобы получить доступ к данным и обманом вынудить жертв выполнить их поручения. Клименко отметил, что хотя развитие нейросетей и облегчило работу хакерам, главной проблемой по-прежнему остается поведение самих жертв таких атак.

«Большинство хакерских атак сейчас основаны на социальном инжиниринге. Это разнообразные письма, уведомления, предложения ввести какие-нибудь коды, скачать файлы и так далее. Основная уязвимость — это люди, потому что они приходят с завирусованными смартфонами в закрытые контуры, скачивают почту — ничего нового нет. В зоне риска обычно подразделения, которые вовлечены в индустрию, являются элементом IT-инфраструктуры предприятия, но не обладает компетенциями. То есть все, что не IT-департамент — это классическая жертва. Я разговаривал с коллегами, которые потом разгребали проблемы: в очень многих случаях инициатором проблем становился руководитель, который игнорировал правила безопасности. Если можно достаточно жестко ограничить установку сомнительного программного обеспечения на компьютер сотрудников, то руководители обычно приходят со своими устройствами, и с этим очень тяжело бороться», — пояснил он.

Он добавил, что развитие ИИ-агентов тоже сказывается, хотя и в гораздо меньшей степени. Это дает возможности создавать вредоносные сущности даже людям с низким уровнем навыков разработчика.

«Безопасность аппаратного программного обеспечения — операционных систем и входов, роутеров и так далее — в целом достаточно прилично выглядит. Хотя искусственный интеллект подарил несколько неприятных открытий, потому что можно запустить хоть 100 хакеров какого-то агента, насколько у вас хватит мощностей. Современные технологии опустили уровень разработки еще ниже. Практически любой при небольшом старании с помощью условного Claude или ChatGPT может разработать какую-нибудь вредоносную программку или вредоносную идеологию. А дальше человек скачал это к себе на смартфон или на компьютер и понеслось: мы воруем у него эти данные, те данные или какие-то иные. Так что современные технологии подарили нам резкое удешевление разработки вирусов», — сообщил Клименко.