Клименко рассказал, как спасти бизнес от хакерских атак
Большая часть проблем с кибербезопасностью по-прежнему исходит от поведения людей, заявил НСН Герман Клименко.
Основной причиной рекордного роста числа хакерских атак на российский бизнес является человеческий фактор и пренебрежение базовыми правилами кибербезопасности, а также резкое упрощение разработки вирусов из-за развития ИИ, рассказал НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Бизнес накрыла волна хакерских атак, передают «Известия» со ссылкой на специалистов в области кибербезопасности. Российские компании столкнулись с рекордным всплеском фишинга: за третий квартал года их число выросло в 2,5 раза год к году. Злоумышленники подбирают пароли из баз утечек, рассылают вредоносные файлы и выдают себя за руководителей, чтобы получить доступ к данным и обманом вынудить жертв выполнить их поручения. Клименко отметил, что хотя развитие нейросетей и облегчило работу хакерам, главной проблемой по-прежнему остается поведение самих жертв таких атак.
«Большинство хакерских атак сейчас основаны на социальном инжиниринге. Это разнообразные письма, уведомления, предложения ввести какие-нибудь коды, скачать файлы и так далее. Основная уязвимость — это люди, потому что они приходят с завирусованными смартфонами в закрытые контуры, скачивают почту — ничего нового нет. В зоне риска обычно подразделения, которые вовлечены в индустрию, являются элементом IT-инфраструктуры предприятия, но не обладает компетенциями. То есть все, что не IT-департамент — это классическая жертва. Я разговаривал с коллегами, которые потом разгребали проблемы: в очень многих случаях инициатором проблем становился руководитель, который игнорировал правила безопасности. Если можно достаточно жестко ограничить установку сомнительного программного обеспечения на компьютер сотрудников, то руководители обычно приходят со своими устройствами, и с этим очень тяжело бороться», — пояснил он.
Он добавил, что развитие ИИ-агентов тоже сказывается, хотя и в гораздо меньшей степени. Это дает возможности создавать вредоносные сущности даже людям с низким уровнем навыков разработчика.
«Безопасность аппаратного программного обеспечения — операционных систем и входов, роутеров и так далее — в целом достаточно прилично выглядит. Хотя искусственный интеллект подарил несколько неприятных открытий, потому что можно запустить хоть 100 хакеров какого-то агента, насколько у вас хватит мощностей. Современные технологии опустили уровень разработки еще ниже. Практически любой при небольшом старании с помощью условного Claude или ChatGPT может разработать какую-нибудь вредоносную программку или вредоносную идеологию. А дальше человек скачал это к себе на смартфон или на компьютер и понеслось: мы воруем у него эти данные, те данные или какие-то иные. Так что современные технологии подарили нам резкое удешевление разработки вирусов», — сообщил Клименко.
При этом для защиты корпоративных систем от взломов достаточно соблюдения базовых правил кибербезопасности, добавил собеседник НСН.
«Жизненно необходимое — это всем пользоваться антивирусами, желательно одной компании. Если это делать, то 90% проблем будут решены. И оставшиеся 10% — это периодически следить за соблюдением регламентов, то есть выполнение того, что безопасники планируют. В разных компаниях разные критерии. Не ставить чужое программное обеспечение на рабочие компьютеры, не приходить с домашними телефонами, устанавливать антивирус и выполнять простейших операций по кибербезопасности под контролем сотрудников отделов безопасности — это нас в целом обезопасит. Другого способа я пока не вижу. Можно говорить об обучении сотрудников и чем-то еще, но на практике в первую очередь нужно поставить антивирус. Если его не поставите, и хакеры целенаправленно займутся компанией, то рано или поздно они ее вскроют», — посоветовал он.
Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский объяснял НСН, что при корпоративном использовании моделей искусственного интеллекта вполне реально управлять рисками и избегать утечки данных. Для этого языковая модель должна находиться в закрытом контуре, на территории и на мощностях компании.
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