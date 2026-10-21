ВСУ из-за ограничений Starshield потеряли БПЛА на $1 млн
Украинская армия потеряла десятки БПЛА на сумму не менее $1 млн после ограничений на работу военной спутниковой системы Starshield. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, перебои в работе системы и последовавшие потери техники вынудили украинскую армию приостановить почти все операции на три дня. Первые сообщения о проблемах появились 14 октября.
Собеседник газеты из рядов ВСУ добавил, что на прошлой неделе десятки дронов направлялись к российским военным объектам, когда видеопотоки внезапно стали нечеткими. Летательные аппараты потеряли связь с операторами, многие упали.
Недавно СМИ сообщали, что американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск распорядился замедлить доступ Киеву к системе спутниковой связи военного назначения Starshield.
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