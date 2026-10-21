Время и расстояние: За какие «плюшки» россияне готовы пожертвовать своей зарплатой
Алексей Захаров раскрыл НСН, что компании сегодня предоставляют совершенно разные привилегии соискателям и могут мотивировать их вступить в штат не только зарплатой, все зависит от конкретного человека.
Близость к дому, пожалуй, единственный фактор, ради которого соискатели могут согласиться на меньшую зарплату, а что касается высококвалифицированных кадров, то здесь работодатели иногда готовы подойти к бонусной системе очень персонифицировано. Об этом НСН рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
Ради работы в шаговой доступности от дома каждый второй готов уменьшить зарплатные ожидания, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob. В нем приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Так, близость места работы к дому по-прежнему может стать поводом пересмотреть финансовые ожидания: в подобной ситуации 26% соискателей согласны на минус 5% от запрашиваемой ими в резюме суммы, 4% — на минус 15%, 2% — на минус 20%, 3% — на минус 25%.
Захаров раскрыл, какие еще преимущества и бонусы заставляют сегодня соискателя соглашаться на меньшую зарплату.
«В общем, я думаю, больше никакие. Если мы возьмем основную массу, то зарплата — это главное. Все остальное — второстепенное. А дальше, если, например, соискатель — это женщина с детьми, то близость работы к дому — это важный фактор, особенно, если дети маленькие. Если на дорогу тратятся значительные относительно зарплаты деньги — это тоже значимый фактор», — раскрыл он.
Также собеседник НСН рассказал, какие еще дополнительные условия компании включают в договор, чтобы не проиграть битву за кандидата другим компаниям.
«Например, работодатели могут обеспечить проживание на территории какого-то складского комплекса или на месте вахтенной работы, чтобы люди не ездили куда-то далеко домой. Если речь идет о высококвалифицированном соискателе, то тут среди бонусов может быть все, что угодно. Работодатель может хоть отдельную детскую комнату для него сделать и зоопарк завести», — подытожил он.
Ранее Захаров и глава агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян раскрыли НСН, что работники старше 55 лет вполне гармонично уживаются в офисе вместе с молодым поколением, а в ряде областей их опыт востребован даже больше.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Время и расстояние: За какие «плюшки» россияне готовы пожертвовать своей зарплатой
- СМИ: В Италии начались перебои с продуктами из-за протестов
- Швеция хочет отказать в визах российским лыжникам на ЧМ-2027
- Белоусов поздравил десантников-освободителей Юльевки в Запорожской области
- СМИ: Мерц сказал Трампу, что капитуляция Украины неприемлема для Европы
- Роналду поддержал порвавшего «кресты» Кварацхелию
- «Нетворческий» конвейер: Как часто нужно выпускать хиты современному артисту
- В Росрыболовстве рассказали, чем можно заменить икру подорожавшего лосося
- Зеленский: Украина готова на мирную сделку с потерей территорий
- «Роскосмос»: Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию