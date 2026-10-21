Близость к дому, пожалуй, единственный фактор, ради которого соискатели могут согласиться на меньшую зарплату, а что касается высококвалифицированных кадров, то здесь работодатели иногда готовы подойти к бонусной системе очень персонифицировано. Об этом НСН рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

Ради работы в шаговой доступности от дома каждый второй готов уменьшить зарплатные ожидания, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob. В нем приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Так, близость места работы к дому по-прежнему может стать поводом пересмотреть финансовые ожидания: в подобной ситуации 26% соискателей согласны на минус 5% от запрашиваемой ими в резюме суммы, 4% — на минус 15%, 2% — на минус 20%, 3% — на минус 25%.

Захаров раскрыл, какие еще преимущества и бонусы заставляют сегодня соискателя соглашаться на меньшую зарплату.

«В общем, я думаю, больше никакие. Если мы возьмем основную массу, то зарплата — это главное. Все остальное — второстепенное. А дальше, если, например, соискатель — это женщина с детьми, то близость работы к дому — это важный фактор, особенно, если дети маленькие. Если на дорогу тратятся значительные относительно зарплаты деньги — это тоже значимый фактор», — раскрыл он.