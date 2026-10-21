Уиткофф назвал переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге конструктивными
Спецпосланник главы Соединенных Штатов Стивен Уиткофф назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге конструктивными. Они обсудили мирное урегулирование украинского кризиса. Подробнее о поездке американский переговорщик рассказал в X.
По его словам, он вместе с Джаредом Кушнером встретился с российскими, украинскими и европейскими лидерами для выполнения задачи Дональда Трампа по прекращению конфликта.
На берегах Невы делегация обсудила с Путиным основы мирного урегулирования и обстоятельства, достигнутые в Осло на переговорах с Владимиром Зеленским.
Также Уиткофф поблагодарил российского президента за освобождение гражданина США Стивена Хаббарда. Спецпосланник добавил, что работа продолжится в формате трехсторонних взаимодействий между Вашингтоном, Москвой и Киевом на техническом уровне.
Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что дело идет к завершению украинского кризиса. К такому выводу он пришел после визита американского переговорщика в Санкт-Петербург.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Адвокат оценил потери дочери основателя «Б.Ю. Александров» в 150 млн рублей
- Психолог предупредила об опасности слишком послушных детей
- Телефон за миллион: Почему поклонники iPhone отказались от покупки «раскладушек»
- Генерала Малькова взяли под стражу по делу о хищении топлива
- Политолог раскритиковал идею переименовать Петербург в Ленинград
- Они не готовы: Почему Европа не может претендовать на контроль Арктики
- В Минздраве рассказали о переизбытке сахара и соли в рационе россиян
- Шлейф токсичности: Музыкальный критик оценил шансы на концерт Navai в Кишиневе
- Уиткофф назвал переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге конструктивными
- Клименко рассказал, как спасти бизнес от хакерских атак