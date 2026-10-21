Уиткофф назвал переговоры с Путиным в Санкт-Петербурге конструктивными

Спецпосланник главы Соединенных Штатов Стивен Уиткофф назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге конструктивными. Они обсудили мирное урегулирование украинского кризиса. Подробнее о поездке американский переговорщик рассказал в X.

Ушаков: Новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти в Абу-Даби

По его словам, он вместе с Джаредом Кушнером встретился с российскими, украинскими и европейскими лидерами для выполнения задачи Дональда Трампа по прекращению конфликта.

На берегах Невы делегация обсудила с Путиным основы мирного урегулирования и обстоятельства, достигнутые в Осло на переговорах с Владимиром Зеленским.

Также Уиткофф поблагодарил российского президента за освобождение гражданина США Стивена Хаббарда. Спецпосланник добавил, что работа продолжится в формате трехсторонних взаимодействий между Вашингтоном, Москвой и Киевом на техническом уровне.

Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что дело идет к завершению украинского кризиса. К такому выводу он пришел после визита американского переговорщика в Санкт-Петербург.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / LUDOVIC MARIN / EPA
ТЕГИ:Владимир ПутинСШАУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры