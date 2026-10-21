Северная Европа пока не может претендовать на контроль Арктики, так как у нее для этого нет никаких ресурсов. Об этом НСН рассказал руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель.

Брюссель намерен вести борьбу за Арктику, пишет The Times со ссылкой на главу евродипломатии Каю Каллас. По ее словам, Запад должен не допустить доминирования России и Китая в регионе и обеспечить свободный доступ к Северному морскому пути. С этой целью Европейский союз намерен объединить усилия с США и Канадой, усилить спутниковое наблюдение и вложиться в арктическую инфраструктуру. Также Каллас подтвердила, что во вторник Еврокомиссия представит новую арктическую стратегию, которая в последний раз обновлялась в 2021 году. Журавель раскрыл, что пока северная Европа не может рассчитывать на контроль Арктики.

«В этом документе поднимается много вопросов, связанных с Арктикой. Конечно, вопросы, связанные с соперничеством с Россией, с Китаем, неприемлемы, и они там не обосновываются. Подтверждается тезис, который был в коммюнике 2021-го года о том, что газ, нефть и уголь, должны находиться в недрах Арктики и не разрабатываться. Пять лет назад этот тезис был подвержен критике как со стороны России, так и Норвегии, потому что мы занимаемся этим вопросом. Ни о каком контроле со стороны арктических страны ЕС речи не идет. У них нет никаких сил для этого», — раскрыл он.