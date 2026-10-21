Они не готовы: Почему Европа не может претендовать на контроль Арктики
Несмотря на множество сомнительных тезисов в новой стратегии по Арктике от Еврокомиссии, там все же поднимается и ряд насущных вопросов, заявил НСН Валерий Журавель.
Северная Европа пока не может претендовать на контроль Арктики, так как у нее для этого нет никаких ресурсов. Об этом НСН рассказал руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель.
Брюссель намерен вести борьбу за Арктику, пишет The Times со ссылкой на главу евродипломатии Каю Каллас. По ее словам, Запад должен не допустить доминирования России и Китая в регионе и обеспечить свободный доступ к Северному морскому пути. С этой целью Европейский союз намерен объединить усилия с США и Канадой, усилить спутниковое наблюдение и вложиться в арктическую инфраструктуру. Также Каллас подтвердила, что во вторник Еврокомиссия представит новую арктическую стратегию, которая в последний раз обновлялась в 2021 году. Журавель раскрыл, что пока северная Европа не может рассчитывать на контроль Арктики.
«В этом документе поднимается много вопросов, связанных с Арктикой. Конечно, вопросы, связанные с соперничеством с Россией, с Китаем, неприемлемы, и они там не обосновываются. Подтверждается тезис, который был в коммюнике 2021-го года о том, что газ, нефть и уголь, должны находиться в недрах Арктики и не разрабатываться. Пять лет назад этот тезис был подвержен критике как со стороны России, так и Норвегии, потому что мы занимаемся этим вопросом. Ни о каком контроле со стороны арктических страны ЕС речи не идет. У них нет никаких сил для этого», — раскрыл он.
Однако, по словам собеседника НСН, стратегия развития Арктики включает в себя и много практических и насущных вопросов, важных для всего мира.
«Там есть очень много положительных моментов, связанных с развитием и освоением Арктики. То, что волнует и Россию, и ряд других стран, а также страны-наблюдатели в Арктическом Совете. Это и экология, и развитие технологий, судоходство. Однако просматриваются и вопросы, связанные с милитаризацией Арктики. Хотя об этом написано немного. Например, они хотят создать центр морской безопасности, который будет заниматься мониторингом морской активности в Арктике. Значит, речь идет о защите каких-то ключевых торговых путей. Намек на Северный морской путь, на нашу транспортную национальную артерию, где мы занимаем ведущее положение. Но в этом нет никакой необходимости, так как все правила прописаны и просто должны соблюдаться», — уточнил он.
Также Журавель раскрыл, может ли потенциал Серверного морского пути позволить Москве и Пекину управлять мировой торговлей.
«Объемы перевозок по Северному морскому пути пока составляют 38–40 миллионов тонн. Для того, чтобы он управлял торговлей через север, надо много чего сделать по судоходству. И совершенствовать порты, и грузы там должны появиться, и должны быть суда ледового класса. У нас их не хватает. По нашим расчетам, нехватка около 65 штук. Вот в этом, я думаю, мы не готовы. Но мы готовимся к тому, чтобы решать эту задачу, если возникнут какие большие трудности для мировой торговли», — уточнил он.
При этом, помимо прочего, Кая Каллас впервые допустила смягчение позиции ЕС по ограничениям на освоение новых месторождений нефти и газа в Арктике на фоне высоких мировых цен на энергоносители, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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