В Минздраве рассказали о переизбытке сахара и соли в рационе россиян
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в рационе россиян наблюдается недостаток ежедневного потребления овощей и переизбыток соли и сахара. Об этом пишет ОТР.
По словам главы Минздрава, кондитерские изделия ежедневно присутствуют в рационе до 50% граждан. Потребление сахара в стране в четыре раза превышает рекомендации ВОЗ, а соли — в 2,5. При этом овощи каждый день едят лишь 60%, хотя эта цифра растет.
Нутрициолог и эндокринолог Наталья Петрова добавила, что последствия такого переизбытка проявляются не сразу. Давление может расти постепенно и увеличивать риск инфарктов, инсультов и болезней почек.
С лишним весом похожая история. Изменения идут медленно, и их легко не заметить. По ее словам, отсутствие дискомфорта не означает отсутствие вреда.
Петрова также объяснила, почему россиянам не хватает овощей. Дело не только в цене, а в привычках. Их нужно мыть, иногда резать, да и жевать дольше. Зато булочку или бутерброд можно съесть на ходу, быстро получить калории и утолить голод.
Соль и сахар часто скрываются в колбасах, сосисках, соусах, полуфабрикатах, сладких йогуртах и выпечке, уточнила специалист. Чтобы контролировать их потребление, она советует реже брать готовые блюда и соленые закуски, выбирать натуральный йогурт с ягодами, овощи и фрукты.
Ранее врач объяснила, какие продукты стоит включить в рацион осенью.
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