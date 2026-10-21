«Как показывает практика и жизнь, фанатов ничего и никогда не отпугивает. Человек с биполяркой должен был сюда приехать, я про Канье Уэста, а все билеты были разметены за считанные часы, и самые дорогие в первую очередь. Народ не знал что ли, что у него была песня про Гитлера, и вот это все происходит? Но людей это не остановило. Его репутация их не волнует. Нравится шоу, нравится, что он делает, какие песни поет на сцене, - и публика будет все прощать артисту, в том числе его закулисную жизнь. Не удивлюсь, если и на P. Diddy, когда выйдет из тюрьмы, будет ломиться народ, чтобы посмотреть, каким он стал. Поэтому никак не влияет, а может, даже, наоборот, эта история подстегнет продажу билетов Navai. Как говорится, для артиста все хорошо, кроме некролога. Любой пиар поможет. А тут еще и концерт!» - рассказал Полупанов.

Вместе с тем, считает эксперт, вероятность того, что концерт в Кишиневе не состоится, существует.

«Теоретически любое государство может запретить въезд любому человеку по причине угрозы национальной безопасности. Сейчас мы видим часто такие формулировки. Какие-то артисты вдруг становятся угрозой для нацбезопасности. Далеко за примером ходить не будем: наши соседи стараются в этом особенно усердно. Я не знаю, как Navai решил вопрос в досудебном порядке, но шлейф токсичности за ним будет тянуться. Поэтому я сразу фанатов предупреждаю, всякое может быть. Вдруг власти Кишинева при въезде ему что-то предъявят. Отношения между нашими странами сложные, и он может стать козлом отпущения. Поэтому мотаться сейчас даже по окраинам нашей бывшей империи все равно чревато», - добавил Полупанов.

Ранее НСН рассказывала, что уголовное дело рэпера Navai (Наваи Бакирова), которого подозревали в покушении на контрабанду наркотиков, закрыли в Казахстане, а сам он вернулся в Москву.

