Лавров пригрозил военно-техническим ответом на появление F-16 над Украиной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT заявил, что Запад продолжает накачивать Украину всё более современными вооружениями, которые используются для атак на российскую территорию.
Комментируя возможную передачу украинской армии самолётов F-16, способных нести ядерное вооружение, он указал, что на появление этих истребителей в небе Украины Россия даст военно-технический ответ.
«Ответ за военными, они знают, что делать... если мы увидим, что эти самолёты полетели над Украиной и создают нам угрозу», - подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что срок поставок Украине истребителей F-16 будет зависеть от продолжительности обучения украинских лётчиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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