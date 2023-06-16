Лавров пригрозил военно-техническим ответом на появление F-16 над Украиной

Комментируя возможную передачу украинской армии самолётов F-16, способных нести ядерное вооружение, он указал, что на появление этих истребителей в небе Украины Россия даст военно-технический ответ.

«Ответ за военными, они знают, что делать... если мы увидим, что эти самолёты полетели над Украиной и создают нам угрозу», - подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что срок поставок Украине истребителей F-16 будет зависеть от продолжительности обучения украинских лётчиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».