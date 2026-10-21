На российско-эстонской границе возможны большие очереди

Там напомнили, что из-за перехода балтийской республики на зимнее время и односторонних ограничений работы сопредельных пунктов Нарва-1, Койдула и Лухамаа пропуск людей через МАПП «Ивангород», «Куничина Гора» и «Шумилкино» будет идти с 8:00 до 20:00 по московскому времени.



При этом российские таможенные посты по-прежнему работают круглосуточно. Тех, кто проходит контроль на эстонских пунктах около 20:00, пропустят на территорию РФ и после этого.



Также в связи с предстоящими школьными каникулами Санкт-Петербургская таможня ожидает роста пассажиропотока через МАПП «Ивангород». Из-за длительного контроля со стороны балтийских органов возможны большие очереди как в Ивангороде, так и в Нарве.



Часть граждан не успевает пройти в часы работы сопредельного КПП и остается до его открытия на следующий день, уточнил начальник ведомства Юрий Плотников.



Ранее дипломат Камран Абилов заявил, что Эстония не планирует полного закрытия границы с Россией.

