На российско-эстонской границе возможны большие очереди

На российско-эстонской границе с 25 октября могут образоваться значительные очереди из-за изменения времени работы КПП и предстоящих школьных каникул. Об этом предупредили в Северо-Западном таможенном управлении.

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Там напомнили, что из-за перехода балтийской республики на зимнее время и односторонних ограничений работы сопредельных пунктов Нарва-1, Койдула и Лухамаа пропуск людей через МАПП «Ивангород», «Куничина Гора» и «Шумилкино» будет идти с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

При этом российские таможенные посты по-прежнему работают круглосуточно. Тех, кто проходит контроль на эстонских пунктах около 20:00, пропустят на территорию РФ и после этого.

Также в связи с предстоящими школьными каникулами Санкт-Петербургская таможня ожидает роста пассажиропотока через МАПП «Ивангород». Из-за длительного контроля со стороны балтийских органов возможны большие очереди как в Ивангороде, так и в Нарве.

Часть граждан не успевает пройти в часы работы сопредельного КПП и остается до его открытия на следующий день, уточнил начальник ведомства Юрий Плотников.

Ранее дипломат Камран Абилов заявил, что Эстония не планирует полного закрытия границы с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
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