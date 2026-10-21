Дмитриев сообщил об активном диалоге РФ и США по энергетике и ИИ-дата-центрам

По его словам, стороны также активно обсуждают другие энергетические проекты. Он добавил, что оба государства рассчитывают расширить взаимодействие по этим направлениям.



Также Дмитриев напомнил о дизельной сделке между Москвой и Вашингтоном, которая заработает уже с 22 октября.



До этого спецпредставитель президента говорил, что Россия может помочь американским фермерам топливом и удобрениями.

