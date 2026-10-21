Дмитриев сообщил об активном диалоге РФ и США по энергетике и ИИ-дата-центрам

Россия и США ведут активный диалог по энергетике и технологическим проектам, в том числе обсуждают создание совместных дата-центров для искусственного интеллекта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева.

Дмитриев анонсировал новые инициативы России и США после дизельной сделки

По его словам, стороны также активно обсуждают другие энергетические проекты. Он добавил, что оба государства рассчитывают расширить взаимодействие по этим направлениям.

Также Дмитриев напомнил о дизельной сделке между Москвой и Вашингтоном, которая заработает уже с 22 октября.

До этого спецпредставитель президента говорил, что Россия может помочь американским фермерам топливом и удобрениями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭнергетикаСШАРоссияИскусственный ИнтеллектКирилл Дмитриев

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