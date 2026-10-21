Ушаков: дело идет к завершению конфликта на Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков после встречи президента Владимира Путина с американским переговорщиком Стивом Уиткоффом заявил, что дело идет к завершению украинского кризиса. Об этом он сообщил «Вестям».

Встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге завершилась

Так Ушаков ответил на вопрос, насколько конфликт приближается к своему окончанию. По его словам, неизвестно, насколько стороны приближаются к этому, но процесс движется в этом направлении.

До этого помощник главы государства рассказал, что Владимир Путин представил американскому переговорщику Стиву Уиткоффу объективную ситуацию на линии боевого соприкосновения.

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир ПутинЮрий Ушаков

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