Ушаков: дело идет к завершению конфликта на Украине

Так Ушаков ответил на вопрос, насколько конфликт приближается к своему окончанию. По его словам, неизвестно, насколько стороны приближаются к этому, но процесс движется в этом направлении.



До этого помощник главы государства рассказал, что Владимир Путин представил американскому переговорщику Стиву Уиткоффу объективную ситуацию на линии боевого соприкосновения.

