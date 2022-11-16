На Украине продлили военное положение до февраля 2023 года
Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлены на Украине до 19 февраля 2023 года. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.
До этого мобилизация и военное положение в стране действовали до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из республики на это время запрещен.
Ранее начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов сообщил, что повестки о военной мобилизации на Украине будут вручать всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет в любом месте и в любое время. Он объяснил такую меру необходимостью доукомплектования Вооруженных сил Украины.
Согласно украинскому законодательству, за уклонение от военной службы в условиях мобилизации, может наступить уголовная ответственность, предусматривающая до 5 лет лишения свободы.
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