На Украине продлили военное положение до февраля 2023 года

Действие военного положения и всеобщей мобилизации продлены на Украине до 19 февраля 2023 года. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

До этого мобилизация и военное положение в стране действовали до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из республики на это время запрещен.