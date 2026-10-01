Жители Подмосковья рассказали о следах медведей у населенных пунктов

С начала нынешнего года в министерство экологии и природопользования Московской области поступило около 20 обращений от жителей по поводу следов медведей в лесах вблизи населённых пунктов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По данным Минэкологии, в большинстве случаев о присутствии диких животных свидетельствуют не сами встречи с ними, а следы на земле, отметки на деревьях и другие характерные признаки.

Изредка фиксируют молодых особей вблизи автодорог. В ведомстве добавили, что жители часто принимают за медвежьи «отметки» крупных собак или лосей.

Недавно руководитель Минприроды России Александр Козлов предложил обозначить нормативы численности этих хищников.

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ФОТО: Zuma\TASS
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