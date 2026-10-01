Жители Подмосковья рассказали о следах медведей у населенных пунктов
С начала нынешнего года в министерство экологии и природопользования Московской области поступило около 20 обращений от жителей по поводу следов медведей в лесах вблизи населённых пунктов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным Минэкологии, в большинстве случаев о присутствии диких животных свидетельствуют не сами встречи с ними, а следы на земле, отметки на деревьях и другие характерные признаки.
Изредка фиксируют молодых особей вблизи автодорог. В ведомстве добавили, что жители часто принимают за медвежьи «отметки» крупных собак или лосей.
Недавно руководитель Минприроды России Александр Козлов предложил обозначить нормативы численности этих хищников.
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