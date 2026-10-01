Убытки российских компаний с начала 2026 года выросли на четверть

Сальдированная прибыль бизнеса за семь месяцев сократилась на 15,7%, до 13,02 трлн рублей. Убыточной стала деятельность примерно 21,5 тысяч организаций — 33,4% от числа предприятий, учтенных службой статистики. Остальные около 42,4 тысяч организаций получили в сумме 19,6 трлн рублей прибыли, что на 5,3% меньше, чем за тот же период 2025 года.



При анализе не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные и некредитные фирмы, государственные и муниципальные учреждения.



Больше всего убыточных организаций в сфере производства (67,6%), передачи и распределения пара и горячей воды. В добыче угля таких 64,5%, в лесоводстве и лесозаготовках — 59,3%. Наибольшую прибыль показали организации в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения (82,5%).



Число убыточных компаний растет почти во всех сферах. Исключения составляют междугородные и международные железнодорожные пассажирские перевозки (+13,3%), производство нефтепродуктов (+9,5%) и производство и распределение газообразного топлива (+7,1%).



По объему убытков лидируют финансовая и страховая деятельность (1,23 трлн рублей, в 3,1 раза больше год к году), металлургия (0,269 трлн) и угледобыча (0,178 трлн). Лидируют по общей прибыли обрабатывающие производства с 4,03 трлн рублей. У предприятий по добыче полезных ископаемых — 3,32 трлн рублей.

До этого россиянам объяснили рост тарифов в 2027 году выше инфляции.

