Путин заявил о модернизации ядерных сил России на 98%
Ядерные силы России уже модернизированы на 98 с лишним процентов в рамках программы их развития. Такую цифру озвучил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Как подчеркнул глава государства, такого уровня современности ядерных сил нет ни у одной державы в мире, которые обладают данного рода вооружениями. До этого Путин отмечал, что Россия вынуждена на постоянной основе приспосабливаться к давлению извне, развивая свои военные возможности.
Ранее первый зампред комитета по международным делам Госдумы восьмого созыва Алексей Чепа заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что возможное решение о размещении ядерного оружия в Литве, приведет к новому витку эскалации и напряженности в Европе.
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