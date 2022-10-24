Военком Киева заявил о тотальной мобилизации в ВСУ
Повестки о военной мобилизации на Украине будут вручать всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет в любом месте и в любое время. Об этом сообщил начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов. Он объяснил такую меру необходимостью доукомплектования Вооруженных сил Украины.
По словам Максимова, на данный момент процесс мобилизации в республике находится на «высшей ступени». Он подчеркнул, что в украинском законодательстве не определено конкретное место вручения повестки, поэтому процедура может происходить где угодно.
Согласно украинскому законодательству, за уклонение от военной службы в условиях мобилизации, может наступить уголовная ответственность, предусматривающая до 5 лет лишения свободы. Сейчас мобилизация и военное положение в стране действуют до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из республики на это время запрещен.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министерство обороны России отчиталось на днях о провале попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области силами трех батальонов, включая танковый.
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