Владимир Путин оценил потери России от ударов по НПЗ в один процент ВВП

Глава государства подчеркнул, что ВСУ открыто ставили целью нанесение ущерба отечественной экономике. Добавил: их действия действительно нанесли вред, но после ответных действий у Киева теперь фактически нет металлургической промышленности.



Президент объяснил, что Москва не начинала бить по важным для украинской экономики объектам.

«Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она была просто вынуждена в ответ на эту очевидную агрессию защищать себя с оружием в руках, сознательно подвели нас к этой черте», – цитирует Путина издание «Профиль».



До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что встреча российского лидера и Дональда Трампа на АТЭС в китайском Шэньчжэне необходима для всего мира.

