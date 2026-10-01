Обновленный мюзикл «Москва слезам не верит», который вернулся на Малую сцену театра «Одеон», пользуется бешеным успехом у зрителей, кроме того, гостей спектакля ждет эксклюзивное меню. Об этом спецкору НСН заявил генеральный директор концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.

Мюзикл «Москва слезам не верит» вернулся на сцену театра «Одеон» в новом камерном формате на Малой сцене 1 октября. Камерная обстановка Малой сцены стирает границу между залом и сценой: сидя за уютными столиками, гости оказываются прямо в центре событий, становясь не просто зрителями, а главными героями светской вечеринки. По словам Ратникова, многие гости театра «Одеон» далеко не в первый раз посещают спектакли.

«Аудитория театра “Одеон” достаточно лояльная, очень многие приходят к нам далеко не в первый раз. Есть даже те, кто приходил 18 раз на наши спектакли, на нашу уникальную атмосферу. Театр “Одеон” — это не просто мюзикл, это уникальный опыт. Наш партнер, ресторатор Антон Пинский, предлагает зрителям обновленное меню, а режиссеры — обновленный спектакль, новую геометрию зала, новое фойе. Публика, которая покупает билеты 18 раз, не может ошибаться: наши двери всегда открыты. Отмечу, что хорошие места уже распроданы на неделю-две вперед. Купить билеты на сегодняшний спектакль, конечно, можно, но места уже не будут приоритетными. Если вы хотите приобрести билеты по щадящей цене, очень рекомендуем покупать их заранее. Думаю, что мюзикл “Москва слезам не верит” продержится не менее сезона, а дальше будет видно: думаю, вполне можем остаться и на второй сезон», — сказал Ратников.