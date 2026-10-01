Мюзикл с меню: «Москва слезам не верит» триумфально вернулась в театр «Одеон»
Гости театра «Одеон» смогут насладиться обновленным спектаклем «Москва слезам не верит», при этом билеты на мюзикл раскуплены на две недели вперед, сказал НСН Эдуард Ратников. В свою очередь ресторатор Антон Пинский пообещал зрителям мюзикла уникальное меню.
Обновленный мюзикл «Москва слезам не верит», который вернулся на Малую сцену театра «Одеон», пользуется бешеным успехом у зрителей, кроме того, гостей спектакля ждет эксклюзивное меню. Об этом спецкору НСН заявил генеральный директор концертного агентства TCI, генеральный продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
Мюзикл «Москва слезам не верит» вернулся на сцену театра «Одеон» в новом камерном формате на Малой сцене 1 октября. Камерная обстановка Малой сцены стирает границу между залом и сценой: сидя за уютными столиками, гости оказываются прямо в центре событий, становясь не просто зрителями, а главными героями светской вечеринки. По словам Ратникова, многие гости театра «Одеон» далеко не в первый раз посещают спектакли.
«Аудитория театра “Одеон” достаточно лояльная, очень многие приходят к нам далеко не в первый раз. Есть даже те, кто приходил 18 раз на наши спектакли, на нашу уникальную атмосферу. Театр “Одеон” — это не просто мюзикл, это уникальный опыт. Наш партнер, ресторатор Антон Пинский, предлагает зрителям обновленное меню, а режиссеры — обновленный спектакль, новую геометрию зала, новое фойе. Публика, которая покупает билеты 18 раз, не может ошибаться: наши двери всегда открыты. Отмечу, что хорошие места уже распроданы на неделю-две вперед. Купить билеты на сегодняшний спектакль, конечно, можно, но места уже не будут приоритетными. Если вы хотите приобрести билеты по щадящей цене, очень рекомендуем покупать их заранее. Думаю, что мюзикл “Москва слезам не верит” продержится не менее сезона, а дальше будет видно: думаю, вполне можем остаться и на второй сезон», — сказал Ратников.
Собеседник НСН также добавил, что театр «Одеон» сейчас работает и над рядом других проектов.
«Наш проект в Сочи по-прежнему актуален, но сейчас находится в легком анабиозе. Проект в Санкт-Петербурге сейчас в разработке, проект в ОАЭ на берегу Ормузского пролива тоже в анабиозе по известной причине. Вообще многие проекты находятся в разработке, мы планируем удивлять нашу публику, но раскрывать все карты пока не станем. И, безусловно, мы и дальше будем сотрудничать с Антоном Пинским. По отдельности каждая деталь — культурная и гастрономическая — не представляет ничего особенного, а все вместе — это уникальная магия», — добавил он.
За высокую кухню в театре отвечает ведущая ресторанная группа Антона Пинского. Специально к возвращению мюзикла шеф-повар Дмитрий Яковлев разработал авторское меню из четырех блюд. Пинский отметил НСН, что группа поставила перед собой задачу осовременить меню.
«Мы сделали меню чуть более осовремененным и трендовым. Надеюсь, люди придут и его запомнят. Мюзикл “Москва слезам не верит” в Большом зале был пробой пера для всех нас, мы собирали обратную связь. Мы сделали более прокаченный апгрейд с более дефицитным количеством блюд, хотя, безусловно, какие-то хиты оставили. Представленные блюда можно будет попробовать только в “Одеоне”. Конечно, еда у нас — дополнение и продолжение того, что происходит на сцене. Независимо от мест, кормим мы одинаково вкусно», — добавил он.
Ранее поэт, драматург, автор пьесы мюзикла «Любовь без памяти» Антон Аносов заявил, что несколько поколений российских зрителей любят жанр мюзикла, при этом аудитории доступны спектакли разных категорий – от Антона Чехова до Басты. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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