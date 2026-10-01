В Госдуме сообщили, кому до конца года прибавят пенсии

Самое заметное изменение намечено на 1 октября. Проект правительства предусматривает рост на 4% выплат для бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств.



Военные пенсии рассчитывают из окладов по должности и званию. На сопоставимую величину может вырасти и выплата. Точная прибавка индивидуальна. Мера начнет действовать после утверждения постановления, обращаться за перерасчетом не нужно.



В октябре, ноябре и декабре продолжатся персональные повышения страховых пенсий. После 80-летия фиксированная выплата по старости удваивается — с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Дополнительно назначается 1413,86 рубля на уход. Такой же удвоенный размер действует при I группе инвалидности. Повышение предоставляется по одному из этих оснований.



При появлении нетрудоспособного иждивенца пенсионеру положено 3194,90 рубля в месяц за каждого. Максимум — за троих. Для доплаты нужно подать заявление в Соцфонд и подтвердить информацию, объяснил ГовыринRT.



Недавно в Госдуме отвергли заявления, что экономика России перешла к высоким зарплатам.

