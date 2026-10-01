Политик Дмитрук призвал Зеленского договариваться о мире с Россией и Белоруссией

Депутат Рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского ехать на переговоры в Москву или Минск. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Объяснил, что стране не нужны новые «ответы на ответы» и планы возмездия. Он призвал ехать в Россию или Белоруссию и договариваться о мире.

Подчеркнул, что только тогда Зеленского можно будет назвать украинским политиком и государственным деятелем. Если не может или не хочет — пусть уйдет и не мешает тем, кто готов это делать.

Дмитрук уточнил: сегодня нужна человеческая дипломатия. Считает, что мир возможен только по-честному, а путь к нему лежит через прямой разговор с Москвой и Минском.

Ранее военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предсказал массовый выезд жителей из Киева после ударов ВС РФ.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийБелоруссияРоссияУкраина

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