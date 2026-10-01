Политик Дмитрук призвал Зеленского договариваться о мире с Россией и Белоруссией

Объяснил, что стране не нужны новые «ответы на ответы» и планы возмездия. Он призвал ехать в Россию или Белоруссию и договариваться о мире.



Подчеркнул, что только тогда Зеленского можно будет назвать украинским политиком и государственным деятелем. Если не может или не хочет — пусть уйдет и не мешает тем, кто готов это делать.



Дмитрук уточнил: сегодня нужна человеческая дипломатия. Считает, что мир возможен только по-честному, а путь к нему лежит через прямой разговор с Москвой и Минском.



Ранее военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предсказал массовый выезд жителей из Киева после ударов ВС РФ.

