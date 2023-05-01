На Украине призвали жителей новых регионов РФ получить российский паспорт

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, украинцам необходимо делать все возможное для того, чтобы сохранить свою жизнь. Отмечается, что на Украине разрабатывают проект закона, позволяющий гражданам отказаться от использования российского паспорта в случае возвращения тех или иных территорий под контроль Киева.

Ранее на Украине заявили о готовности захватывать российские города для «освобождения» территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

