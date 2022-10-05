Минэкономики: новые территории РФ освободят от передачи налога на прибыль в федеральный бюджет

Республики Донбасса, а также Херсонскую и Запорожскую области освободят от передачи налога на прибыль в федеральный бюджет. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, сообщает телеканал ОРТ.

Назаров также рассказал, что присоединение новых территорий даст стране прирост в металлургии на 20%, по зерну - на 10% и на 6% – по добыче угля.

Он подчеркнул, что общий объем производства товаров и услуг новых регионов за пять лет достигнет трёх триллионов рублей.