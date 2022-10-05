Минэкономики: новые территории РФ освободят от передачи налога на прибыль в федеральный бюджет
Республики Донбасса, а также Херсонскую и Запорожскую области освободят от передачи налога на прибыль в федеральный бюджет. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, сообщает телеканал ОРТ.
Назаров также рассказал, что присоединение новых территорий даст стране прирост в металлургии на 20%, по зерну - на 10% и на 6% – по добыче угля.
Он подчеркнул, что общий объем производства товаров и услуг новых регионов за пять лет достигнет трёх триллионов рублей.
Вместе с тем, замглавы Минэкономразвития заметил, что сейчас эти территории недофинансированы и требуют значительных инвестиций.
«Для их развития разработают специальную госпрограмму», - добавил Назаров.
Ранее в США рассказали, что дает России включение новых регионов, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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