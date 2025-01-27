Суд приостановил выселение из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ
На Украине временно приостановили выселение из Киево-Печерской лавры монахов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Соответствующее решение принял Северный апелляционный хозяйственный суд, сообщил в своем Telegram-канале адвокат лавры протоиерей Никита Чекман.
Выселение будет приостановлено до полного рассмотрения дела и решения о расторжении договора пользования нижней Лаврой.
Ранее УПЦ заявила о подготовке заявлений к уполномоченному Верховной Рады Украины и в правоохранительные органы. Поводом для разбирательств стало проведение в Киево-Печерской лавре кулинарного шоу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru