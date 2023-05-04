На Украине пожаловались на неуязвимое оружие России

Современные планирующие бомбы ВКС России являются проблемой для армии Украины, сообщает Newsweek со ссылкой на советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната.

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По его словам, ежедневно в районе боевых действий используется от 20 до 200 управляемых авиационных бомб, которые нацелены на объекты критической инфраструктуры. Они могут пролететь около 70 километров. «Мы не можем противостоять такого рода боеприпасам», — отметил Игнат.

Советник попросил у Североатлантического альянса самолеты F-16, чтобы сбивать российские Су-34, которые несут эти бомбы.

Ранее стало известно, что украинские военные признают превосходство армии России в оружии, несмотря на поставки вооружения со стороны запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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