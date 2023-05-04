На Украине пожаловались на неуязвимое оружие России
Современные планирующие бомбы ВКС России являются проблемой для армии Украины, сообщает Newsweek со ссылкой на советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната.
По его словам, ежедневно в районе боевых действий используется от 20 до 200 управляемых авиационных бомб, которые нацелены на объекты критической инфраструктуры. Они могут пролететь около 70 километров. «Мы не можем противостоять такого рода боеприпасам», — отметил Игнат.
Советник попросил у Североатлантического альянса самолеты F-16, чтобы сбивать российские Су-34, которые несут эти бомбы.
Ранее стало известно, что украинские военные признают превосходство армии России в оружии, несмотря на поставки вооружения со стороны запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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