По его словам, ежедневно в районе боевых действий используется от 20 до 200 управляемых авиационных бомб, которые нацелены на объекты критической инфраструктуры. Они могут пролететь около 70 километров. «Мы не можем противостоять такого рода боеприпасам», — отметил Игнат.

Советник попросил у Североатлантического альянса самолеты F-16, чтобы сбивать российские Су-34, которые несут эти бомбы.

Ранее стало известно, что украинские военные признают превосходство армии России в оружии, несмотря на поставки вооружения со стороны запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

