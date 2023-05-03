Рогов: ВСУ в ходе атаки на ореховском направлении потеряли 30 человек
Украинская армия провела разведку боем на ореховском направлении в Запорожской области, рассказал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Атаку ВСУ Рогов назвал неудачной. По его данным, противник потерял 30 человек, один танк и два бронетранспортера.
Рогов уточнил, что разведка боем продолжалась около часа. Глава движения предупредил, что подобные атаки могут привести к прорыву фронта и полномасштабному наступлению противника.
Контрнаступление ВСУ фактически началось, заявил 3 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил «высочайшую активность» украинской авиации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru