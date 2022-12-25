На Украине повсеместно объявили воздушную тревогу

Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты Минцифры.

СМИ: в Киеве после взрыва поднялся столб дыма

Отмечается, что сигнал прозвучал на всей территории Украины практически одновременно, причем второй раз за день.

Ранее стало известно, что взрывы в Киеве произошли, по предварительным данным, в первой половине дня 25 декабря. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

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