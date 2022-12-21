Военкор заявил о мощном взрыве под Киевом
Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил в своём Telegram-канале, что в Киевской области произошёл мощный взрыв.
По его словам, инцидент произошёл сразу же после отбоя воздушной тревоги. К своему посту военкор прикрепил фото, на котором виден поднимающийся в небо столб дыма.
Ранее украинское издание «Страна.ua» заявило о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях, в Кривом Роге и Очакове.
Днём 21 декабря, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru