Военкор заявил о мощном взрыве под Киевом

По его словам, инцидент произошёл сразу же после отбоя воздушной тревоги. К своему посту военкор прикрепил фото, на котором виден поднимающийся в небо столб дыма.

Ранее украинское издание «Страна.ua» заявило о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях, в Кривом Роге и Очакове.

Днём 21 декабря, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».