В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба сообщил, что в регионе поврежден объект инфраструктуры в ночь на 1 января. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

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«Есть повреждения у объекта инфраструктуры», - написал он.

По предварительным данным, уточнил Кулеба, пострадавших нет.

Какой именно объект поврежден и их характер, не уточняется.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко в Telegram-канале сообщил, что в столице Украины слышны взрывы.

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ТЕГИ:Военная ОперацияРакетный УдарКиев
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