На Украине пообещали скрывшимся от мобилизации проблемы по возвращении в страну

По его словам, при этом после возвращения украинцев у них возникнут юридические проблемы, так как власти будут добиваться вынесения судебных приговоров в отношении тех, кто дал взятку за фиктивную справку, позволявшую выехать за границу и избежать мобилизации.

Украина намерена составить реестры людей, уехавших за границу от мобилизации на основании фиктивных справок.

Ранее Венгрия отказалась выдавать Украине уклонистов от армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

