На Украине пообещали скрывшимся от мобилизации проблемы по возвращении в страну
Власти Украины не надеются на массовую экстрадицию скрывшихся от мобилизации за границей на основании фиктивных справок, сообщает издание «Страна» со ссылкой на советника главы офиса президента Михаила Подоляка.
По его словам, при этом после возвращения украинцев у них возникнут юридические проблемы, так как власти будут добиваться вынесения судебных приговоров в отношении тех, кто дал взятку за фиктивную справку, позволявшую выехать за границу и избежать мобилизации.
Украина намерена составить реестры людей, уехавших за границу от мобилизации на основании фиктивных справок.
Ранее Венгрия отказалась выдавать Украине уклонистов от армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru