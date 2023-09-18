На Украине пообещали скрывшимся от мобилизации проблемы по возвращении в страну

Власти Украины не надеются на массовую экстрадицию скрывшихся от мобилизации за границей на основании фиктивных справок, сообщает издание «Страна» со ссылкой на советника главы офиса президента Михаила Подоляка.

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По его словам, при этом после возвращения украинцев у них возникнут юридические проблемы, так как власти будут добиваться вынесения судебных приговоров в отношении тех, кто дал взятку за фиктивную справку, позволявшую выехать за границу и избежать мобилизации.

Украина намерена составить реестры людей, уехавших за границу от мобилизации на основании фиктивных справок.

Ранее Венгрия отказалась выдавать Украине уклонистов от армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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