СМИ: Чехия не будет выдавать Украине уклонистов
Чехия не выдаст Киеву находящихся на ее территории украинцев, пишет местное издание Idnes.
В сообщении отмечается, что Чехия связана европейской конвенцией, которая исключает выдачу за военные преступления, в том числе уклонение от военной службы.
При этом каждый случай будет рассматриваться отдельно, приводит Idnes слова пресс-секретаря минюста Владимира Ржепки.
По данным министерства внутренних дел, на сегодняшний день в Чехии проживают около 360 тысяч граждан Украины, из них около 280 тысяч - женщины и дети.
Неделей ранее Австрия также отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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