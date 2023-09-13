СМИ: Чехия не будет выдавать Украине уклонистов

В сообщении отмечается, что Чехия связана европейской конвенцией, которая исключает выдачу за военные преступления, в том числе уклонение от военной службы.

При этом каждый случай будет рассматриваться отдельно, приводит Idnes слова пресс-секретаря минюста Владимира Ржепки.

По данным министерства внутренних дел, на сегодняшний день в Чехии проживают около 360 тысяч граждан Украины, из них около 280 тысяч - женщины и дети.

Неделей ранее Австрия также отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

