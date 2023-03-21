На Украине погиб наемник из Новой Зеландии
На Украине погиб наемник из Новой Зеландии, сообщает издание «РБК-Украина».
Отмечается, что Кейн ТеТай погиб в бою, при этом был волонтером. Он является бывшим военнослужащим новозеландской армии. Командир подразделения, где он служил, подтвердил смерть наемника.
Издание сообщает, что ТеТай провел на Украине почти год. По неофициальным данным, это третий погибший на Украине гражданин Новой Зеландии.
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