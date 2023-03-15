В США призвали американских наемников дезертировать из ВСУ
Гражданам США не стоит принимать участие в конфликте на стороне Украины, заявил американской военный Ноктис Дрейвен. Он опубликовал в своих социальных сетях обращение к ветеранам армии Соединенных Штатов.
Дрейвен призвал сослуживцев не сравнивать конфликт на Украине с Афганистаном и Ираком. По его словам, российская армия гораздо сильнее, лучше обучена и обладает высокой мотивацией.
Военный не исключил, что вооруженные силы России превосходят армию США.
Дрейвен подчеркнул, что американские бойцы рискуют погибнуть на Украине за интересы западных корпораций и политиков.
«Вас ждет отрезвляющий урок», - обратился военный к сослуживцам.
Украинский солдат в Артемовске живет в среднем четыре часа, заявил бывший морской пехотинец США Трой Оффенбекер, пишет НСН.
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