Дрейвен призвал сослуживцев не сравнивать конфликт на Украине с Афганистаном и Ираком. По его словам, российская армия гораздо сильнее, лучше обучена и обладает высокой мотивацией.

Военный не исключил, что вооруженные силы России превосходят армию США.

Дрейвен подчеркнул, что американские бойцы рискуют погибнуть на Украине за интересы западных корпораций и политиков.

«Вас ждет отрезвляющий урок», - обратился военный к сослуживцам.

Украинский солдат в Артемовске живет в среднем четыре часа, заявил бывший морской пехотинец США Трой Оффенбекер, пишет НСН.

