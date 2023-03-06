Балицкий пообещал гражданство России воюющим на ее стороне сербам
Сербы, которые воюют в составе добровольческих отрядов на стороне России, смогут получить российские паспорта. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По его мнению, сербам «незачем возвращаться» на родину. Балицкий считает, что сможет решить вопрос выдачи им новых паспортов, «это честным будет», как как эти люди «за эту землю кровью заплатили». Об этом врио губернатора сообщил в эфире телеканала «Крым 24».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что граждане страны, которые отправятся за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине, будут наказаны. Согласно сербскому законодательству, это запрещено и за это полагается уголовное наказание не только сербам, которые отправляются воевать в качестве наемников в другие страны, но и тех, кто их вербует.
Заявление Вучича 1 марта Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал «напрасной истерикой». Бизнесмен утверждал, что на данный момент в составе вагнеровцев нет ни одного серба. Последний из них, по его словам, убыл из группы два месяца назад.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+11 163 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+9 166 / сут.
- В Кремле прокомментировали идею создания федерального округа из новых регионов
- Кремль пообещал не допустить проникновение диверсантов в Россию
- Украина получит французские колесные танки AMX-10RC уже на этой неделе
- БКЛ разгрузит радиальные линии метро и автодороги
- Синоптик пообещал «не совсем весеннюю погоду» в Москве 8 марта
- Польская Orlen потребует от России компенсаций за срыв поставок нефти
- Балицкий пообещал гражданство России воюющим на ее стороне сербам
- Курский губернатор заявил об обстреле Хомутовского района
- В Болгарии объяснили схему закупки оружия для Украины
- Аналитики назвали самые желанные подарки к 8 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru