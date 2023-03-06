Балицкий пообещал гражданство России воюющим на ее стороне сербам

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что граждане страны, которые отправятся за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине, будут наказаны. Согласно сербскому законодательству, это запрещено и за это полагается уголовное наказание не только сербам, которые отправляются воевать в качестве наемников в другие страны, но и тех, кто их вербует.

Заявление Вучича 1 марта Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал «напрасной истерикой». Бизнесмен утверждал, что на данный момент в составе вагнеровцев нет ни одного серба. Последний из них, по его словам, убыл из группы два месяца назад.

