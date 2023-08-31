На Украине погиб британский наемник
Британский военный Сэм Ньюи погиб в Донбассе, воюя в составе подразделения «Темные ангелы» на стороне Украины, пишет Telegraph со ссылкой на родственников погибшего.
Сообщается, что он был 22-летний студент из Бирмингема без военного опыта. Вступил в иностранный добровольческий отряд, погиб в результате минометного обстрела.
Его брат Дэн, сообщивший о новости, сказал, что Сэм «отдал жизнь за людей, которых никогда не знал».
Подразделение «Темные ангелы» было создано бывшим британским парашютистом Дэниелом Берком. За плечами 36-летнего мужчины служба в Афганистане и Сирии. С августа считается пропавшим без вести.
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