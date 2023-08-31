На Украине погиб британский наемник

Сообщается, что он был 22-летний студент из Бирмингема без военного опыта. Вступил в иностранный добровольческий отряд, погиб в результате минометного обстрела.

Его брат Дэн, сообщивший о новости, сказал, что Сэм «отдал жизнь за людей, которых никогда не знал».

Подразделение «Темные ангелы» было создано бывшим британским парашютистом Дэниелом Берком. За плечами 36-летнего мужчины служба в Афганистане и Сирии. С августа считается пропавшим без вести.

